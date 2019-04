Incidente a Chioggia sul ponte translagunare: feriti e Romea bloccata

Grave incidente in Romea sul ponte translagunare. Un impatto che ha coinvolto due automobili e un camion poco dopo le 16.30 di oggi pomeriggio a Chioggia: il bilico, dopo lo scontro, si è rovesciato sulla carreggiata, finendo fuori dalla sede stradale, in prossimità della laguna. Sarebbero almeno due i feriti, rimasti incastrati all'interno degli abitacoli dei rispettivi veicoli: il conducente del camion e una ragazza all'interno di una delle macchine.

Soccorsi sul posto

Ai vigili del fuoco è spettato il compito di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti ed estrarre i feriti, mentre i paramedici del 118, intervenuti anche con l'elisoccorso, li hanno stabilizzati, portandoli d'urgenza al pronto soccorso. Ad effettuare i rilievi del caso per risalire alla dinamica che ha portato all'incidente sono stati i carabinieri di Chioggia, mentre per gestire la situazione d'emergenza sono intervenuti a supporto anche la polizia di Stato e la Municipale.

Ripercussioni al traffico

Inevitabili, a seguito dell'impatto, i disagi al traffico, in un tratto di Romea particolarmente trafficato e solitamente congestionato nel tardo pomeriggio. Con entrambi i sensi di marcia bloccati, le forze dell'ordine hanno dirottato i veicoli in transito sulla Romea vecchia.