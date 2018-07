Incidente tra furgone e autoarticolato in A4, conducente incastrato tra le lamiere

Incidente tra un furgone e un autoarticolato poco dopo le 17.45 di martedì lungo l'autostrada A4, tra i caselli di Portogruaro e Latisana, in direzione Trieste. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi da Portogruaro, Latisana e Mestre con l'autogru: il loro compito quello di mettere in sicurezza la zona ed estrarre l'autista del mezzo leggero, rimasto incastrato nel groviglio di lamiere. È spettato poi al personale del Suem 118 stabilizzare il ferito e trasferirlo in ospedale in ambulanza.

Traffico in tilt

Al vaglio le cause che hanno portato all'incidente. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto l'intervento della polizia stradale e del persona dell'autostrada. Poco prima delle 20 erano ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo.