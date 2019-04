Auto esce di strada e finisce contro un platano: conducente rimane incastrato

Ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. E' salvo per miracolo un 51enne di Fossalta di Piave che giovedì poco dopo la mezzanotte è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 42 a Viola di Portogruaro.

L'automobilista è rimasto intrappolato nell'abitacolo della macchina, che ha rischiato di ribaltarsi nel fossato. I vigili del fuoco, una volta arrivati, hanno messo in sicurezza la sua Citroen C3 con dei pali telescopici e lo hanno estratto, per poi affidarlo agli operatori del Suem che lo hanno accompagnato all'ospedale. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.