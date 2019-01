Scontro frontale fra due auto: tre persone ferite all'ospedale

Scontro frontale tra due auto con un principio d’incendio in viale Udine a Portogruaro. I vigili del fuoco sono intervenuti la mattina del primo gennaio verso le 6.30. Tre le persone ferite. La squadra accorsa dal locale distaccamento ha spento il rogo, messo in sicurezza i veicoli e soccorso due ventenni che sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale. Ferito anche il conducente 30enne dell’altra auto, anche lui trasferito in pronto soccorso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.