Ancora in condizioni critiche la studentessa investita mentre andava a scuola

È in condizioni stabili, ma non è ancora stata dichiarata fuori pericolo S.G., la studentessa di 18 anni che lunedì mattina è stata investita da un'auto a Portogruaro mentre andava a prendere il bus per andare a scuola. La giovane è ricoverata in rianimazione all'ospedale Dell'Angelo di Mestre, dove è stata operata dopo lo schianto per un grave trauma cranico.

L'impatto con l'auto era stato violento. Erano circa le 7.20 quando S.G., mentre attraversava la Triestina all'altezza del ristorante «Alla Lanterna» è stata investita da una Mercedes guidata da M.F., 33enne di Fossalta di Portogruaro. Una delle prime ipotesi sulla dinamica dell'incidente è che la studentessa abbia cercato di raggiungere l'altro lato della carreggiata, dove si trova la fermata dell'autobus, senza accorgersi che stava sopraggiungendo la macchina.

Gli operatori del Suem, una volta arrivati l'avevano stabilizzata e intubata per accompagnarla al pronto soccorso di Portogruaro, dal quale poi era stata trasferita vista la gravità delle sue condizioni. Le prossime ore saranno fondamentali: S.G. sta continuando a lottare tra la vita e la morte.