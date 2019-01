Ragazza investita sulla Triestina: grave, è stata elitrasportata all'Angelo

Una ragazza di 18 anni è stata investita lunedì mattina da un'auto in transito lungo la Triestina in località Mazzolada, nel territorio di Portogruaro. Ai soccorritori le sue condizioni sono apparse gravi, tanto che è stato deciso di fare intervenire, oltre alla ambulanze, anche l'elicottero del 118. La studentessa è stata soccorsa dai paramedici, caricata a bordo ed elitrasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove ha subito alcuni interventi per stabilizzare diversi traumi, tra i quali uno al capo. Attualmente si trova ricoverata in Rianimazione.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, al momento dell'incidente la ragazza stava probabilmente attraversando la strada per raggiungere la fermata del bus, che si trova davanti alla trattoria Lanterna. A travolgerla è stata una Mercedes guidata da una 34enne di Fossalta di Portogruaro. La polizia locale si è occupata dei rilievi del caso