Un ragazzo morto in un incidente in moto

Un ragazzo di 20 anni di Cavarzere, Stefano Trovò, è morto in un incidente stradale ieri sera. Avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto da cross che stava guidando ed è finito a terra, battendo con violenza. Per lui non c'è stato niente da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia è riportata dai quotidiani locali. Al momento dell'incidente Trovò stava percorrendo una strada fuori dal centro di Adria, via Delta del Po, in provincia di Rovigo. Erano circa le 19.30. Una volta lanciato l'allarme sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto. Sembra, comunque, che si sia trattato di una fuoriuscita autonoma: non risultano coinvolti altri veicoli.