Incidenti di prima mattina a Marghera: tram e autobus coinvolti, disagi al traffico

Mezzi di trasporto pubblico coinvolti in piccoli incidenti nella mattinata di mercoledì a Marghera. Il primo episodio è stato registrato attorno alle 8.30, ed è quello che ha creato più disagi al traffico, in orario di punta. Uno scontro tra un mezzo pesante e un autobus ha causato rallentamenti tra la Fincantieri e la Vempa di via Torino. Non ci sarebbero feriti, ma è stato necessario l'intervento sul posto della polizia locale, cui è spettato il compito di effettuare i rilievi del caso e gestire i mezzi in coda.

Tram si tocca con un mezzo privato

Un tram e mezzo privato si sono invece sfiorati in via della Libertà, poco distante da piazza Emmer a Marghera. Un imprevisto che ha causato pochi problemi ai passeggeri, dal momento che il "siluro rosso" ha interrotto la propria corsa solo per 10 minuti, tra le 9.10 e le 9.20. Tempi tecnici per valutare che non ci fossero problemi di sorta prima di riprendere la corsa. Non c'è stato nemmeno la necessità di attivare il servizio di autobus sostitutivo.