L'auto si incastra sotto il rimorchio del camion: ferita una coppia di adulti e una bambina | FT

La scena cui si sono trovati davanti agli occhi i soccorritori era molto preoccupante: l'auto non era riuscita a fermarsi in tempo e si era incastrata sotto il rimorchio di un mezzo pesante. Per fortuna gli occupanti del veicolo leggero hanno riportato solo ferite lievi, compresa una bambina. L'incidente si è verificato verso le 7 circa di venerdì sulla strada statale Romea, all'altezza dell'idrovia. Lo schianto nel territorio comunale di Mira.

Soccorsi dei pompieri e del 118

Sul posto si sono portati i mezzi dei vigili del fuoco, oltre che i sanitari del 118 e le forze dell'ordine: lo staff medico si è preso cura dei 2 adulti feriti, oltre che della minorenne. Il personale del 115, invece, giunti dal locale distaccamento e dal Comando di Mestre con l'autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area dell'incidente.

Feriti sottoposti ad accertamenti

La coppia e la bambina, coscienti e alle prese con conseguenze non gravi, sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto la polizia stradale per fluidificare la circolazione ed eseguire i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.