Incidente tra automobile e motociclo: statale Romea chiusa, un ferito grave

Incidente tra automobile e motociclo nella tarda mattina di mercoledì. È successo sulla statale 309 Romea, in corrispondenza del chilometro 84,580 nel territorio di Chioggia. Immediato sul posto l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, che hanno sottoposto alle prime cure il conducente del veicolo su due ruote, rimasto gravemente ferito, poi condotto al pronto soccorso.

Forze dell'ordine sul posto

Forze dell'ordine e Anas sul posto per accertare la dinamica, pulire la sede stradale e regolare la viabilità, in un orario di punta per il traffico in un'arteria molto trafficata. I veicoli sono attualmente deviati sulla rete viaria locale, fino al termine della procedura di soccorso.