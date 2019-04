Furgone e autotreno coinvolti in un incidente, due persone rimaste incastrate

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente accaduto venerdì pomeriggio alle 16.35 sulla statale Romea, in località Malcontenta, di fronte al distributore Vega. Due sono state portate all'ospedale di Dolo, in condizioni non gravi, altre due condotte all'Angelo di Mestre per ulteriori esami e accertamenti per i traumi riportati. Queste ultime sono rimaste incastrate infatti all'interno del furgone su cui viaggiavano, perchè il carico che trasportava, a causa dell'impatto, si è spostato in avanti schiacciando la cabina di guida. Nello scontro due i mezzi coinvolti: un autotreno e il furgone che trainava una macchina. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Mira e quelli di Mestre con una autogru. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso. Intervenuto anche il reparto motorizzato della polizia municipale.