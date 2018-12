Tragico incidente stradale: ciclista travolto e ucciso da un'auto

Tragico incidente stradale giovedì sera a Salzano. Un uomo di 34 anni originario del Bangladesh, Abdur Rahman, è stato travolto e ucciso da un'auto mentre percorreva via Circonvallazione in sella alla sua bicicletta. Lo schianto è avvenuto intorno alle 22 non distante dall'incrocio con via Piemonte.

La vittima, a causa dell'urto, è finita nel fossato e all'arrivo dei soccorritori non c'è stato niente da fare. Gli operatori del Suem hanno tentato a lungo di rianimare il ciclista, che non si è più risvegliato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Dalle prime verifiche, l'ipotesi è che l'automobilista, un 43enne di Zelarino, non si sia accorto del ciclista anche a causa della scarsa illuminazione in quel tratto di strada. La sua Fiat Punto ha centrato in pieno la vittima, che lavorava come operaio e viveva a Salzano. Il 43enne adesso è indagato per omicidio stradale.