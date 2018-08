Incidente a Salzano: moto esce di strada, centauro perde la vita

Ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada. L'impatto è stato violento, tanto che quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto fare niente per salvare la vita a Stefano Esposito, motociclista di 49 anni residente a Borgoricco (Padova). E' morto lunedì sera in un incidente stradale a Salzano.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente. L'uomo stava percorrendo via Roma in sella alla sua Honda Cbf 600 quando, all'altezza della rotonda nei pressi del supermercato Coop, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Per gli investigatori è possibile che il centauro viaggiasse a velocità sostenuta e questo potrebbe aver contribuito all'errore fatale. In pochi minuti sul posto, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono arrivati gli operatori del Suem con un'ambulanza ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Esposito.