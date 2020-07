Tragico schianto con la moto, muore un 23enne

Ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada, rovinando sull'asfalto. Non c'è stato niente da fare per un ragazzo di 23 anni, che ha perso la vita mercoledì mattina in un incidente stradale in via Martiri delle Foibe a San Donà di Piave.

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per eseguire i rilievi.

Notizia in aggiornamento