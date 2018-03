Auto contro il traliccio della linea del tram a San Giuliano: "siluro" bloccato per 2 ore

Perde il controllo dell'auto e finisce dritto contro uno dei piloni dei tralicci della linea aerea del tram, bloccando il servizio da Mestre a Venezia e viceversa per quasi 2 ore. E' successo poco dopo le 15 di martedì ai piedi del cavalcavia di San Giuliano: il conducente del veicolo, complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia, non è riuscito a tenere l'auto in carreggiata, collidendo contro l'ostacolo a lato strada.

Tram bloccato

La corsia del tram è stata completamente ostruita dai detriti e, per permettere rilievi e soccorsi, Actv è stata costretta a mettere in campo gli autobus sostitutivi da piazzale Cialdini fino a piazzale Roma da poco dopo le 15 alle 16.50, dopodiché il servizio è tornato gradualmente alla normalità. Inevitabili i disagi per i cittadini, ma per rimuovere l'auto incidentata e tutti i detriti finiti a terra, oltre che per effettuare gli accertamenti del caso per stabilire se vi fossero conseguenze alla linea aerea del "siluro" ci è voluto diverso tempo.