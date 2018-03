Maxi schianto a San Michele al Tagliamento: coinvolte 3 auto e 1 camion | FOTO

L'incidente ha messo a dura prova la viabilità tra Bibione e San Michele al Tagliamento. Preoccupazione nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla strada provinciale che collega i due centri urbani, nell'area compresa tra San Filippo e Cesarolo: per cause ancora al vaglio della polizia locale, 3 auto si sono scontrate in viale Aldo Moro, coinvolgendo anche un camion che, a causa dell'impatto, è uscito di strada. Il conducente del mezzo pesante, che trasportava bibite, è rimasto incastrato al posto di guida.

Intervento dell'elicottero del 118

Sul posto, vista la dinamica, è stato chiesto l'intervento anche l'elicottero del 118 di Treviso, nel caso si rendesse necessario un trasferimento d'urgenza in ospedale. Per liberare il camionista sono giunti i vigili del fuoco di Bibione e di Portogruaro, potendo contare anche sull'autogru di Pordenone. Le operazioni di liberazione della carreggiata, infatti, potrebbero rivelarsi piuttosto lunghe. Per fortuna il ferito si è sempre mantenuto cosciente e ha sempre collaborato con gli operatori. E' stato trasportato in ospedale in codice giallo. Per gestire la viabilità, come detto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.