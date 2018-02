Tragico incidente sulla Triestina, schianto tra auto e apecar: muore un anziano

Tragico incidente sulla strada statale Triestina. L'ennesimo. Lo schianto mortale è avvenuto poco dopo le 9 di domenica in via Zoccat a San Stino di Livenza, coinvolti un'automobile e un'apecar. Non c'è stato nulla da fare per il conducente del veicolo a tre ruote, l'impatto è stato fatale. Si tratta di I.B., un 79enne residente a San Giorgio di Livenza, nel territorio di Caorle. A causa dei traumi riportati è deceduto sul colpo. Illeso l'altro conducente del veicolo, un 56enne di Portogruaro che stava conducendo una Mercedes.

I soccorsi

Sul posto per prestare i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri locali e i sanitari del 118. Alle forze dell'ordine è spettato il compito di effettuare i rilievi del caso. Ancora al vaglio le cause che hanno portato all'incidente, forse una mancata precedenza. Ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire. L'ipotesi più accreditata è che la vittima intendesse svoltare dalla Triestina nella laterale via Zoccat proprio nel momento in cui, nel senso di marcia opposto, sopraggiungeva il conducente della Mercedes, che non ha fatto in tempo a frenare evitando l'impatto, che ha distrutto la tre ruote. Inevitabili i disagi alla circolazione, in una delle strade principali della zona.

Seconda tragedia in pochi giorni

Di giovedì un altro terribile incidente sempre sulla statale Triestina, ma nel territorio di Portogruaro. Due anziani, marito e moglie a bordo di una Fiat 600, sono morti a seguito di uno scontro con una Mercedes. Nella circostanza era rimasto ferito anche il conducente dell'altro mezzo, elitrasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre.