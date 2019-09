Tir si rovescia in A4, code di 5 chilometri tra San Stino e Cessalto

Si è ribaltato in A4, nel tratto tra Cessalto e San Donà, causando fino a 5 chilometri di coda in direzione di Venezia. L'incidente ha visto protagonista un tir attorno alle 11 di questa mattina: il mezzo pesante si è rovesciato, causando lo spostamento di alcuni new jersey nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta in direzione Trieste.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il cui compito è stato quello di spostare l'autoarticolato, e il personale di ausiliari di Autovie Venete, che ha interdetto al traffico il tratto autostradale, per consentire le operazioni di recupero del mezzo. I due svincoli in entrata di San Stino e Cessalto sono stati chiusi ed è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Stino ed attivato allo stesso tempo il percorso alternativo verso la A28 (direzione Conegliano) e la A27. Agli agenti della polizia stradale sono spettati i rilievi per capire la dinamica che abbia portato all'incidente.