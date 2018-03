Perde il controllo dell'auto e finisce cappottato in autostrada: quattro feriti lievi

Verso le 17 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di San Stino di Livenza e Portogruaro, al chilometro 445, per un’auto rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente: in seguito all'incidente si registrano quattro feriti, fortunatamente tutti lievi.

I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura cappottata, mentre i passeggeri, fuoriusciti autonomamente, sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere visitati. Sul posto il personale ausiliario di Autovie Venete, società che gestisce il tratto di autostrada, e la polizia stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. Traffico in direzione Venezia rallentato per il tempo necessario alle operazioni.