Schianto tra due auto, morta una donna

Una donna è morta sabato pomeriggio in un incidente stradale a Santa Maria di Sala. La vittima era a bordo di un'auto che si è scontrata con un'altra macchina per cause ancora da chiarire.

Entrambi i veicoli dopo l'impatto sono finiti nel fossato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, un'ambulanza e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto.