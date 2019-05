Un altro incidente in A4, ferito soccorso in elicottero in serata

Secondo incidente di una giornata da dimenticare lungo l'autostrada A4, dopo che un uomo di 59 anni ha perso la vita nel pomeriggio, finendo con la sua macchina sotto a un tir dopo averlo tamponanto. Verso le 20 un altro impatto fra un furgone e un tir si è verificato a pochi chilometri di distanza dallo schianto precedente, tra Cessalto e San Stino, sempre in direzione Trieste, in cui un uomo è rimasto ferito.

L'elicottero di nuovo in volo

L'elisoccorso del 118 è atterrato sul posto per i soccorsi e i vigili del fuoco hanno fatto uscire il ferito dall'abitacolo della vettura, dove era rimasto bloccato. Stando alle prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi e non avrebbe perso conoscenza. La polizia stradale sul posto per i rilievi. Altre code, di 4 o 5 chilometri, si sono formate a seguito dell'accaduto.