Incidente con 5 mezzi coinvolti e un camper. Auto in canale

Un impatto in cui sono rimasti coinvolti 5 mezzi, quello di sabato nel tardo pomeriggio, a un chilometro dall'ingresso di Caorle. Tra i veicoli incidentati anche un camper.

L'auto in canale

Una macchina è finita in fosso, ma le persone che si trovavano a bordo sono riuscite autonomamente a liberarsi. Diverse le persone interessate, due i feriti più gravi. Sul posto i vigili del fuoco e i sommozzatori da Venezia per tirare fuori l'auto dal canale. Due ambulanze del Suem 118 per la prima assistenza sanitaria e la polizia locale per il rilievi.