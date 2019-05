Incidente tra furgone e autobus Actv, un ferito

Schianto fra un furgone e un autobus Actv della linea 7E venerdì mattina, poco prima delle 6. L'impatto tra il mezzo pubblico, che viaggiava con pochi passeggeri a bordo, ed il veicolo commerciale è avvenuto lungo via Righi. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo privato, preso in cura dal personale del Suem 118 e trasportato poi al pronto soccorso dell'Angelo di Mestre.

La dinamica dell'impatto

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, a loro è spettato il compito di mettere in sicurezza i mezzi. I rilievi del sinistro sono stati invece compito della polizia locale, al vaglio le cause che hanno portato all'incidente. A quanto sembra, al momento dello schianto il mezzo Actv era parcheggiato alla fermata, in attesa di far scendere e salire i passeggeri. Con ogni probabilità il conducente del furgone, forse per una distrazione alla guida, si è accorto troppo tardi, tamponandolo sulla parte posteriore della fiancata.