Incidente in Romea, un ferito grave portato via in elicottero

Un camion e un furgone si sono scontrati oggi, 27 agosto, nei pressi dello svincolo per Chioggia, in un incidente in cui è rimasto gravemente ferito l'autista del mezzo più piccolo: è stato soccorso sul posto e portato all'ospedale dell'Angelo di Mestre in elisoccorso. Ferito anche l'altro conducente, ma non in maniera grave. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Chioggia.

Traffico bloccato

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'autista del furgone, stabilizzato e poi elitrasportato. La Romea è rimasta completamente bloccata anche per il camion finito di traverso rispetto ai due sensi di marcia. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso ancora in corso alle 17.30.