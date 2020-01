Scontro fra due mezzi finiti nel fosso

Due macchine finite fuori strada, e poi nel fossato, e due feriti: è il bilancio dell'incidente accaduto dopo le 21 di giovedì 30 gennaio in via Cavin di Sala, all'altezza di Mirano. Il Suem 118 sul posto a soccorrere i conducenti, rimasti incastrati nei mezzi, e i vigili del fuoco ad estrarre le persone coinvolte e mettere in sicurezza la strada.