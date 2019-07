Scontro fra mezzi pubblici a piazzale Roma, polizia locale sul posto

Collisione fra due mezzi pubblici questa sera, venerdì 19 luglio, verso le 19.30, a piazzale Roma. Nessuno risulta esser rimasto ferito. Da una prima ricostruzione sembra che un pullman dell'azienda Atvo abbia urtato un autobus di Actv facendo manovra.

Manovra

In base alle prime verifiche il bus di Atvo era in manovra quando si è vericato l'impatto con l'altro mezzo pubblico. Registrato qualche danno ai mezzi. La polizia locale è intervenuta sul posto. Un po' di preoccupazione per gli utenti in attesa alle fermate e per i passanti.