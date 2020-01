Scontro fra auto e mezzo pesante, tre feriti all'ospedale

Schianto fra una macchina e un tir verso le 16.45 di oggi, mercoledì 29 gennaio, lungo l'autostrada A4, al chilometro 431, tra il casello di San Donà e l’area di servizio Calstorta in direzione Trieste.

Tre persone soccorse dal Suem

Tre persone ferite nell'incidente: sono state prese in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferite in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre. I mezzi sono stati messi in sicurezza. Distrutta l'auto nell'impatto contro il mezzo pesante. Sul posto gli ausiliari dell’autostrada e la polizia stradale per i rilievi.