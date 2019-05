Scontro fra due auto, una finisce rovesciata fuori strada: tre feriti

Uno scontro fra due macchine finite fuori strada e tre persone ferite. È il bilancio dell'incidente accaduto verso le 17 di lunedì pomeriggio in località Botte a Cavarzere, lungo la strada regionale 516.

Le operazioni sul posto

I tre occupanti delle due vetture, rimasti feriti in maniera non grave, sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e sono stati trasferiti in pronto soccorso per un controllo. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno aiutato i feriti. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni sono terminate dopo circa un’ora.