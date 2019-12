Violento scontro fra furgone e trebbiatrice sulla Triestina

Uno scontro violento tra un furgone e una trebbiatrice è accaduto mercoledì sera verso le 18 in via Triestina, all’altezza del Casinò di Ca' Noghera. Feriti i due conducenti che sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per poi essere trasferiti in ospedale.

Rilievi

I vigili del fuoco sono intervenuti da Mestre con due automezzi, tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno soccorso i due feriti. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso alle 20 erano ancora in corso.