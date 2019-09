Frontale con 4 auto coinvolte: feriti non in pericolo di vita. Rilievi con il drone

Si è risolto senza feriti in pericolo di vita lo scontro che ha coinvolto 4 mezzi venerdì pomeriggio, verso le 15, in via Roma Sinistra a Jesolo. Due auto che marciavano una di fronte all'altra si sono scontrate all'altezza del mobilificio Konfort Legno. Altre due sono rimaste coinvolte nella carambola, che ha fatto temere il peggio. Quattro i feriti, ma non in pericolo di vita. Utilizzato il drone per i rilievi del sinistro.

Il fatto

L'elicottero del Suem 118 si è alzato in volo e anche due macchine dei soccorsi hanno raggiunto il luogo dell'accaduto. All'arrivo dei mezzi il medico ha stabilito che il velivolo sarebbe potuto rientrare, le persone infatti erano state in parte assistite sul posto e quella in condizioni più gravi è stata portata all'ospedale di San Donà di Piave. La polizia locale ha eseguito i rilievi e nel giro di un'ora i mezzi sono stati spostati dalle carreggiate. La Municipale si è servita di un drone messo a disposizione da un tecnico collaboratore dell'amministrazione. Avendo il dispositivo già mostrato risultati apprezzabili, la polizia locale ha fatto sapere che a breve si doterà direttamente della strumentazione.