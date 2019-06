Scontro fra auto e moto, un ferito portato a San Donà

L'elicottero del Suem 118 si è levato in volo, nella serata di giovedì sul litorale Cavallino-Treporti, per soccorrere una persona rimasta ferita a causa di un incidente fra la moto su cui viaggiava e una macchina.

Lo scontro

L'incidente stradale è avvenuto verso le 16 in via Fausta, poco distante da Cavallino. Il paziente, un uomo del posto, è stato preso in cura ed è stato poi portato all'ospedale di San Donà con fratture. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'accaduto anche la polizia locale per il rilievi tecnici e la ricostruzione del fatto.