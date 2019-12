Scontro a Stigliano di Santa Maria di Sala, morta una ragazza

Un'altra vittima giovane sulle strade del Veneziano, domenica mattina. Nell'impatto tra una macchina e uno scooter ha perso la vita una ragazza di 24 anni, Greta Benedetti di Treviso, residente a Preganziol.

L'elisoccorso

L'incidente è accaduto verso le 11.30 in località Stigliano di Santa Maria di Sala, nel tratto dove la strada regionale 515, via Noalese, si interseca con via Veronese e via Rugoletto. Sul posto è volato l'elisoccorso del Suem 118 di Treviso. Nonostante i tentativi di rianimare la giovane, per le è stato dichiarato il decesso.

La ricostruzione

Due giovani fidanzati stavano viaggiando a bordo di due diverse moto. L'automobilista a un certo punto avrebbe attraversato l'incrocio mentre la giovane, a bordo dello scooter che stava dietro all'altra moto, è stata investita, secondo i primi rilievi eseguiti dai carabinieri sul posto. A causa dell'impatto lo scooter è finito anche contro un'altra macchina che stava transitando. Nel video le immagini dell'atterraggio dell'elisoccorso nella zona.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il malore del conducente

Sul posto un'ambulanza del 118. Chi era alla guida dell'auto che si è scontrata con lo scooter, facendo sobbalzare la giovane poi deceduta, ha accusato un malore ed è stato trasferito dal Suem all'ospedale di Mirano.