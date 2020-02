Scontro tra un'auto e un furgone a Cavallino Treporti: otto persone in ospedale

Incidente stradale domenica nel primo pomeriggio in via Fausta a Cavallino Treporti. Lo schianto ha coinvolto due vetture: un'automobile e un furgone.

L'incidente

Lo schianto, le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto attorno alle 15. Immediata la chiamata al 118. Sul posto si sono portate le ambulanze che hanno rapidamente soccorso i feriti: in tutto otto le persone coinvolte. Quattro di queste sono tenute sotto osservazione in codice giallo anche se non sono in pericolo di vita. Per facilitare le operazioni di soccorso alcuni dei feriti sono stati trasportati all'ospedale di San Donà di Piave, gli altri a Jesolo.