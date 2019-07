Si scontrano due macchine: tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite, in maniera non grave secondo le prime informazioni, in un incidente accaduto oggi, domenica 21 luglio, verso le 13.20 a Portogruaro, in via Triestina, poco distante dalla strada statale 14.

I mezzi

Coinvolte due macchine, una Toyota Corolla e un'Audi a6. Secondo i primi accertamenti della polizia locale di Portogruaro, che ha eseguito i rilievi sul posto, una delle auto avrebbe invaso la corsia di marcia e questo avrebbe provocato l'impatto. Le persone ferite erano a bordo dell'Audi A6. In loco anche i soccorsi che hanno preso in carico i feriti.