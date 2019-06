Fuori strada in moto, morto un ragazzo

Ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada, finendo in un fossato contro un ponticello in cemento. Così un sedicenne è morto stamattina a Meolo, in via Roma. L'impatto è stato violento e i sanitari del 118 hanno tentato inutilmente di salvare il ragazzo, che abitava in paese.

Incidente mortale a Meolo

L'allarme è stato lanciato intorno alle 10.45. Sul punto dello schianto sono arrivati, oltre agli operatori sanitari, gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e, a supporto delle operazioni, i carabinieri. Inizialmente era stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero del Suem. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale, ma sembra, appunto, che sia stata una fuoriuscita autonoma. Sul posto è giunta anche la famiglia del ragazzo.