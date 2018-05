Tamponamento in tangenziale tra 6 auto, code allo svincolo Miranese in direzione Trieste

Tamponamento tra sei automobili in autostrada poco dopo le 8 di giovedì mattina sulla Tangenziale di Mestre. L'incidente a catena è avvenuto al chilometro 11, in prossimità dello svincolo Miranese in direzione Trieste.

Gravi disagi per il traffico

Gravi i disagi per il traffico. I veicoli transitano solo sulla prima corsia, la coda è arrivata fino a 3 chilometri in carreggiata est. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i paramedici del Suem 118, per prestare soccorso ad alcune persone rimaste coinvolte, feriti lievi. A supporto delle operazioni di soccorso sono intervenuti anche il soccorso meccanico e due mezzi di Cav, con gli ausiliari coordinati dal Centro operativo di Mestre.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I mezzi sono stati rimossi attorno alle 9.30 dalla strada, permettendo al flusso dei veicoli incolonnati di disperdersi nel giro di circa mezz'ora. Attorno alle 10, infatti, la coda in carreggiata est era già in via di smaltimento.