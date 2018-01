Incidente ai "Quattro Cantoni" a Mestre, sottopasso bloccato: agenti sul posto

Un incidente che ha bloccato la viabilità principale ma che non ha arrecato grossi problemi alla circolazione, né tantomeno feriti. Un normale sinistro, come riferito dalla polizia municipale di Mestre, nel quale ad avere la peggio è stata la parte anteriore di un'Alfa Romeo azzurra.

Sottopasso bloccato

È successo poco prima delle 8.30 di domenica mattina, all'altezza del sottopasso dei "Quattro Cantoni" a Mestre, all'incrocio tra via Circonvallazione, via Terraglio e via Torre Belfredo. In via di definizione le dinamiche che hanno portato all'incidente, con una pattuglia della polizia locale intervenuta sul posto per effettuare i rilievi di rito. A supporto della Municipale è intervenuta anche una squadra della polizia di stato.

Agli agenti sul posto è spettato anche il compito di gestire il traffico, deviandolo su percorsi secondari, per evitare il formarsi di ingorghi. Il traffico della domenica mattina, molto contenuto, non ha comunque creato disagi di sorta. Ripristinata la normale viabilità attorno alle 10.30.