Incidente tra più mezzi a Spinea: camionabile chiusa e disagi al traffico

Grossi disagi nella tarda mattinata di lunedì a Spinea, lungo la camionabile. A seguito di un incidente che ha coinvolto almeno due automobili e un camion all'altezza del distributore Eni, infatti, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. In un orario di punta per la circolazione anche dei mezzi pesanti, che hanno cominciato sin da subito a formare una lunga fila ordinata. Inevitabili, quindi, i disagi alla circolazione.

I soccorsi

A seguito dell'incidente, di lieve entità, non si registrano feriti gravi. Delle tre persone coinvolte, due sono uscite sulle proprie gambe, una, invece, ha riportato lievi conseguenze. Tutti i coinvolti sono stati comunque trasportati dal Suem 118 al pronto soccorso di Mirano, per effettuare i controlli del caso. Sul posto per gestire le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco.