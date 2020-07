Scontro tra due automobili a Chioggia, cinque i feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale domenica pomeriggio attorno alle 16.30 lungo la statale SS 309 Romea all'altezza del chilometro 85 in direzione Ravenna.

L'incidente

Immediato sul posto l'intervento degli uomini del soccorso e dei carabinieri che hanno messo in sicurezza il traffico locale e nazionale: la statale Romea è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per due ore fino alla riapertura delle 18.30. Coinvolte nello scontro due automobili: sono cinque i feriti al momento ricoverati nei vicini nosocomi. Quattro sono stati immediatamente trasferiti nel pronto soccorso di Chioggia. Uno è stato invece elitrasportato nel pronto soccorso di Mestre. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto: