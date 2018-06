Sente un calore insolito sotto la pedaliera: accosta e il furgone prende fuoco | FOTO

Per fortuna si è accorto in tempo di ciò che stava per accadere e ha accostato, altrimenti le conseguenze per lui sarebbero putute essere ben più pesanti. Verso le 9.30 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fossolovara, nel territorio di Stra, per domare un incendio divampato a bordo di un furgone. Il conducente una volta sceso ha visto il fumo e le fiamme provenire dal vano motore del suo Fiat Doblà e ha lanciato l'allarme.

Pompieri sul posto

I pompieri, giunti da Padova, hanno spento il rogo che nel frattempo si era impadronito della porzione anteriore del veicolo. Le cause dell'incendio sarebbero da ricondurre a un possibile problema di natura elettromeccanica. Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo da lavoro, che viaggiava vuoto, sono terminate dopo circa un'ora.