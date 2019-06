Tamponamento in A4, un ferito lieve e disagi al traffico

Un tamponamento fra due auto e un autocarro è accaduto verso le 16 di oggi, martedì 11 giugno, nel tratto di A4 fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Una persona è rimasta lievemente ferita.

Chiusura e disagi

L'incidente ha richiesto la chiusura dell’entrata di Latisana in direzione Venezia. È stata inoltre istituita l’uscita obbligatoria a Latisana verso Venezia per consentire al traffico che risultava bloccato nel tratto interessato di defluire. Sul posto presenti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco e i soccorsi meccanici per la rimozione dei tre mezzi coinvolti nell’impatto. Verso le 16.30 si registravano code a tratti fra il bivio A4/A23 e Latisana verso Venezia.