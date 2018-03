Tamponamento tra furgone e mezzo pesante in un'area di servizio della A4, tre feriti

Brutto incidente la mattina di sabato all'interno di un'area di servizio lungo l'autostrada A4 Venezia-Milano. Ad avere la peggio gli occupanti di un van Ford Transit che, verso le 7.20, ha tamponato con violenza un tir che in quel momento era parcheggiato e fermo a lato della carreggiata. All'interno del furgone tre persone, tutte rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nell'area del Ristop di Arino ovest (nel territorio di Dolo) in direzione Padova.

Incastrati nell'abitacolo

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco, visto che il Transit si è praticamente accartocciato contro il mezzo pesante. Le squadre dei pompieri sono accorse da Mira, Mestre e Padova, anche con l’autogru: gli operatori hanno dovuto utilizzare cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per estrarre i tre feriti, rimasti incastrati nell’abitacolo del furgone. Dopodiché tutti loro (di nazionalità romena) sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale. Fortunatamente non sono apparsi in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada.

Traffico regolare

Stando ai primi accertamenti eseguiti, il furgone sarebbe entrato nell’area di servizio a velocità elevata e, forse a causa di una distrazione o della stanchezza del conducente, ha tamponato violentemente il tir in sosta. Operativo anche il personale di Cav Spa, che ha in gestione il tratto autostradale, con quattro mezzi e gli ausiliari insieme al coordinatore della viabilità. Questi ultimi si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza e segnalazione del pericolo ai veicoli in entrata nella stazione di servizio. Nessun disagio si è registrato al traffico in autostrada.