Tamponamento a catena in tangenziale, rallentamenti alla barriera di Villabona

Martedì all'insegna dei disagi in tangenziale. Un tamponamento a catena tra tre automobili e un camion ha infatti causato rallentamenti dopo la barriera di Villabona in direzione Trieste. Un contrattempo che ha portato ad un addensamento del traffico in un orario di punta per chi deve recarsi a lavoro. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta fortunatamente ferita.