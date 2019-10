Tamponamento tra tir, traffico bloccato in A4

Ennesimo incidente tra mezzi pesanti in autostrada, fortunatamente senza feriti. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il conducente di un tir avrebbe tamponato il mezzo pesante che lo precedeva nel tratto di A4 in prossimità dell'autogrill di Fratta Sud, a Fossalta di Portogruaro. Il primo camion sarebbe finito col cabinato dentro al rimorchio dell'altro veicolo.

Traffico bloccato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di zona, per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza la zona. Inevitabili le ripercussioni al traffico, in un tratto particolarmente battuto in direzione di Milano.