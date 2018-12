Incidente in A4, tamponamento tra mezzi all'altezza di Pianiga: chilometri di coda

Un incidente è accaduto venerdì alle 14 all'altezza del chilometro 370, dell'autostrada A4, in territorio di Pianiga, tra il bivio con la A57 e Padova. Una persona è rimasta ferita. Coinvolto appunto il veicolo che stava conducendo e un mezzo del soccorso stradale impegnato a prestare assistenza a un veicolo in panne. L'impatto ha causato una coda di 5 chilometri in carreggiata ovest della A4, in direzione Milano.

Intervento

La dinamica è al vaglio della Polstrada che sta eseguendo i rilievi di legge, sul posto anche il Suem 118 e 4 mezzi con gli ausiliari di Cav coordinati dal centro Operativo di Mestre, in servizio di assistenza e presegnalazione. Sono state effettuate le operazioni di rimozione dei mezzi, con temporaneo transito su due corsie di marcia.