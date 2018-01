Tamponamento a catena in via Miranese: almeno 4 auto coinvolte, strada chiusa

Per fortuna non si sono registrati feriti gravi, ma la strada gioco forza è stata interrotta per permettere rilievi e soccorsi. Preoccupante incidente nel primo pomeriggio di giovedì lungo via Miranese, nel territorio compreso tra Mira e Mirano. A un certo punto, per cause al vaglio della polizia locale di Mira, almeno 4 veicoli privati si sono tamponati.

Disagi alla viabilità

Uno dietro l'altro hanno impattato contro il mezzo che li precedeva, occupando gran parte della sede stradale. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. Lo schianto all'altezza dell'intersezione con via delle Ginestre. Gli altri automobilisti sono stati costretti a deviare il proprio percorso, almeno finché le corsie non sono state liberate dai veicoli incidentati.