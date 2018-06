Schianto in Tangenziale di Mestre: furgone contro guard-rail e chilometri di coda

Circolazione in difficoltà lunedì mattina in Tangenziale di Mestre, tra gli svincoli Miranese e Castellana, in direzione Trieste. Poco dopo le 8.30 un furgone, per cause al vaglio della polizia stradale, all'improvviso ha sbandato ed è finito contro il guard-rail centrale, intraversandosi e occupando due corsie di marcia sulle 3 disponibili.

Un ferito non grave

Il conducente per fortuna avrebbe riportato solo ferite lievi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118, mentre di fronte al voluminoso ostacolo la viabilità è stata scaraventata nel caos, in pieno orario di punta. I veicoli avevano la possibilità di transitare solo in prima corsia e i rallentamenti si sarebbero fatti sentire.

Code di chilometri

Sul posto si sono portate le pattuglie della polizia stradale, oltre che due mezzi ausiliari di Cav, la società che gestisce la tratta. Alle 9 si erano già formate code fino a 4 chilometri di lunghezza in carreggiata est, tra gli svincoli per Marghera e la Castellana. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.