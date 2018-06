Ennesimo incidente in tangenziale, chilometri di veicoli in coda tra Castellana e Marghera

Disagi anche venerdì mattina in tangenziale a Mestre. Ennesimo incidente, per fortuna con feriti lievi, che ha coinvolto un'auto pochi minuti dopo le 7 allo svincolo d'uscita per il porto. Immediato sul posto è stato l'intervento della polizia stradale che ha avuto il compito di gestire la complicata situazione del traffico, facendo scorrere i veicoli in transito su di una sola corsia: le code hanno toccato i 4 chilometri tra Castellana e Marghera, in direzione Milano.

Soccorsi sul posto

Ai sanitari del Suem 118 hanno invece prestato le cure del caso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro, mentre due mezzi ausiliari di Cav sono stati mandati a supporto dal centro operativo di Mestre. Le operazione di soccorso sono state quindi definitivamente risolte dopo circa un'ora, attorno alle 8.15, quando tutte e tre le corsie di marcia in carreggiata ovest sono risultate percorribili.

Il giorno prima

L'ultimo incidente in ordine di tempo era stato registrato il giorno prima, giovedì, all'altezza del "cubo" di Villabona. Nella circostanza i disagi si sono protratti più a lungo a causa del numero di veicoli coinvolti: almeno 5 auto e un autoarticolato finito contro il guard rail. Tre in tutto i feriti lievi.