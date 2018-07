Schianto in tangenziale: furgoncino schiacciato tra due camion, morta una donna

Tragico incidente stradale martedì in tarda mattinata lungo la A57, tangenziale di Mestre. Un furgone è rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti e il conducente, una donna padovana di 59 anni, Maria Teresa Barbieri, ha perso la vita. Lo schianto è avvenuto in direzione Trieste, più o meno all'altezza dell'area di servizio Bazzera (detta "cubo"), poco dopo mezzogiorno.

Traffico bloccato

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, un'ambulanza e gli agenti del Coa di Udine, impegnati a eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Presenti anche gli operatori di Autovie Venete. Si tratterebbe di un tamponamento nel quale, oltre al furgoncino, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti tra cui un'autocisterna. La vittima è stata estratta senza vita da un groviglio di lamiere e gli operatori del Suem non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Diversi incidenti

Il traffico in direzione Trieste è rimasto completamente bloccato con uscita obbligatoria allo svincolo Terraglio. La viabilità sulla tangenziale ne è risultata pesantemente congestionata, anche a causa di un altro incidente avvenuto a poca distanza, sempre in direzione Trieste, di lieve entità. Il tratto è stato riaperto poco dopo le 15, al termine delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, durate un paio d'ore. Una giornata difficile sulle strade tra Veneto e Friuli, con altri schianti avvenuti sempre sulla A4, oltre Portogruaro. Tutti in strada mezzi e operatori di Autovie Venete, che sono intervenuti insieme alla polizia stradale, al 118, ai pompieri e ai soccorsi meccanici per cercare di risolvere il prima possibile le diverse situazioni.