Tir si ribalta in autostrada tra Arino e Padova: ferito il conducente

Fuoriuscita di un mezzo pesante in A4 questa mattina. Poco dopo le 9.36, all'altezza del chilometro 368,500/est, l'autoarticolato si è ribaltato in modo autonomo, finendo nella vicina via di sicurezza. Fortunatamente l'incidente non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi. Il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato trasportato dall'elisoccorso in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto, oltre ai sanitari del Suem, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre l'uomo e mettere in sicurezza l'area, oltre agli agenti della polizia stradale e agli ausiliari della viabilità di Cav. Nonostante l’incidente e il successivo intervento sia avvenuto fuori carreggiata, si sono formati circa 3 chilometri di coda per curiosi tra Padova est e il Bivio A4/A57.

Operazioni di recupero

Le operazioni di recupero del mezzo pesante avverranno nelle prossime ore in più fasi, a causa della rottura del rimorchio, ma sempre fuori carreggiata. Ragion per cui non sono previste al chiusure di corsia, se non quella di emergenza, né particolari disagi al traffico.